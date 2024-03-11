Танцы перед дракой с участием звезды «Уральских пельменей» попали на видео Появилось видео тусовки с участием актера Соколова перед стычкой с подростками

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Соколов

Актер телевизионного шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов отдыхал в екатеринбургском ночном клубе Bla Bla Bar перед конфликтом с подростками в переходе метро, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как артист танцует в окружении молодых девушек.

Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге после тусовки в клубе Bla bla bar. Подростки, на которых напал актер, утверждают, что он ударил одного из них опустошенной бутылкой виски.

Ранее в Сети появились кадры конфликта. На видео артист и его знакомый выясняют отношения с несовершеннолетними в районе метро «Геологическая». Подростки рассказали, что захотели снять комика на телефон, но тот в ответ проявил агрессию.

Друг Соколова утверждал, что подростки сами провоцировали актеров. При этом на видео молодые люди просили не трогать их и не вырывать смартфон.

До этого в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали иностранца, напугавшего прохожих своим вызывающим поведением. Судя по кадрам с места происшествия, мужчина был в нетрезвом состоянии. Сперва он накричал на сотрудников вневедомственной охраны, затем предложил им покурить, а после набросился на них. Сотрудники Росгвардии сделали иностранцу замечание из-за вызывающего поведения, но тот на него не отреагировал. Ответом на попытку провести профилактическую беседу стали крики и махи руками.