Новым главкомом ВМФ РФ стал Моисеев? Кто он, защитит ли ЧФ России

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Александр Моисеев

Герой России, адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ РФ, сообщили некоторые СМИ и Telegram-каналы. Минобороны РФ данную информацию пока никак не комментировало. Что нужно знать о перестановке, какие прогнозы делают военкоры?

Ряд источников заявили о том, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку. В пресс-службе ВМФ не стали комментировать это, попросив направить письменный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, рассказала «Фонтанка».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что открытого указа о перестановке в командовании ВМФ РФ не было, а секретные данные он не имеет права комментировать.

«Есть указы с грифом „секретно“, и я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было», — обратил внимание пресс-секретарь президента РФ.

Что известно о новом врио главкома ВМФ РФ Александре Моисееве

Александр Моисеев родился 16 апреля 1962 года в селе Борском Гвардейского района Калининградской области. После окончания средней школы поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова в городе Петродворце. С 1987 года служил на атомной подводной лодке К-117 Северного флота. В 1994 году занял должность старшего помощника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-18 «Карелия». В том же году награжден орденом Мужества за поход к Северному полюсу. Во время похода экипаж «Карелии» водрузил на Северном полюсе Андреевский и Российский флаги.

14 февраля 2011 года Моисеев указом президента Российской Федерации № 181 удостоен звания Героя Российской Федерации.

«Золотая Звезда Героя России вручается командиру соединения подводных лодок стратегического назначения Северного флота Александру Алексеевичу Моисееву. В ходе боевого патрулирования под его руководством были успешно проведены испытания новейшего оружия и осуществлен целый ряд ракетных пусков. Как Верховный главнокомандующий я наблюдал за этими учениями. И, действительно, все было сделано очень качественно», — заявил тогда Дмитрий Медведев.

23 июня 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом ВМФ России. Указом президента РФ от 3 мая 2019 года № 203 назначен командующим Северным флотом. 31 мая 2019 года ему был вручен личный штандарт командующего Северным флотом. 10 декабря 2020 года Моисеев получил звание адмирала.

Фото: МО РФ

Как в России отреагировали на эту перестановку

«Новый главком ВМФ столкнется с огромным объемом задач, связанных как с текущей ситуацией, так и с будущими вызовами (никто ведь не думает, что все ограничивается зоной СВО?) Будем откровенны: все проблемы отечественного флота целиком в сжатые сроки исправить нереально по объективным причинам, в том числе из-за особенностей его строительства в довоенный период. Поэтому ожидать радикального изменения картины по взмаху волшебной палочки едва ли стоит. Однако значительное улучшение положения в некоторых сферах вполне осуществимо: часть трудностей носит сугубо организационный характер и может быть исправлена оперативным вмешательством с применением уже готовых технических решений. Так что вполне может выйти, что внедрение, казалось бы, совершенно логичных и почему-то ранее не использованных мер уже увеличит боевую устойчивость и эффективность ВМФ. Остается только пожелать, чтобы так оно и было», — отметил «Рыбарь»

«Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. На этом посту он сменит адмирала Николая Евменова. Моисеев командовал Северным, а до этого — Черноморским флотом, то есть изнутри знаком с тем, как обстоят дела на самом проблемном участке ВМФ РФ», — написал WarGonzo.

«Слухи о таком кадровом решении ходили уже давно, особенно на фоне недавнего снятия со своего поста командующего Черноморским флотом Соколова», — подчеркнул «Военный осведомитель».

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