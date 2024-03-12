ВСУ понесли потери на Северо-Донецком участке: новости СВО на утро 12 марта

Фото: МО Украины

Российские вертолеты Ми-28 применили неуправляемые авиационные ракеты, уничтожив опорные пункты и личный состав ВСУ на Северо-Донецком направлении зоны СВО, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все цели успешно поражены.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 11 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам командира Ми-28 с позывным Электрик, его экипаж получил координаты противника и вылетел для выполнения боевой задачи на Северо-Донецком направлении. После отработки по целям российские летчики вернулись на место дислокации.

Кроме того, бойцы Сил специальных операций Украины были ликвидированы во время ракетного удара Вооруженных сил России по позициям украинской армии в Одесской области, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Были поражены и операторы безэкипажных катеров. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Также стало известно, что около 30 украинских военных могут находиться в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, заявил глава региона Владимир Сальдо. Он добавил, что по ним отрабатывает фронтовая авиация.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали РФ

В селе Новое Волоконовского района беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

Помимо этого, Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства, заявил Гладков. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенек, с. Петровка, с. Соловьевка», — уточнил он.

Кроме того, в небе над Фатежским районом российской системой ПВО был сбит украинский беспилотник, проинформировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Последствия на земле уточняются.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о падении БПЛА в Орле. По его словам, загорелся объект топливно-энергетического комплекса, пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. По его данным, на месте работают специалисты экстренных служб. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

Также Губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника. По его информации, последствий на земле не обнаружено.

Где гремели взрывы на Украине

После объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв, информировало издание «Страна.ua». По его данным, инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Издания «Зеркало недели» и «Страна.ua» писали также о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева. Подробности не приводились, местные власти ситуацию не комментировали.

Фото: t.me/dsns_telegram

Как на Украине оценивают действия ВС РФ

Российские военные могут за несколько минут после обнаружения цели нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя потерю ЗРК ПВО Patriot в зоне СВО. Он также добавил, что российские силы перешли на новый уровень в плане военной мощи, что сделает ситуацию для Киева сложнее.

Сколько ВСУ строят линий обороны

На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, их протяженность составит 2000 км.

К чему стремится Германия на Украине

Берлин хочет продолжения войны, на что указывает провал инициативы фракции несистемной партии «Альтернатива для Германии» поддержать мирные переговоры между Россией и Украиной, написал сенатор Алексей Пушков. Он добавил, что большинство в бундестаге отказывается признавать меняющуюся не в их пользу реальность.

Пушков отметил, что еще одним фактором «надежды» для немецких политиков может стать батальон саперов, если их отправит на Украину Франция или прибалтийские страны. Сенатор подчеркнул, что отказ признавать реальность — неотъемлемая черта либеральных депутатов всех стран ЕС. Своим голосованием немецкие депутаты вновь подтвердили это, заключил он.

Что Столтенберг посоветовал Макрону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться по важным вопросам с Альянсом и его членами. Он также в очередной раз повторил, что военный блок не планирует направлять войска на Украину. По словам руководителя Альянса, даже если одно государство из Блока это сделает, то ситуация скажется на остальных.

Фото: IMAGO/Markus Fischer Йенс Столтенберг

Чем является «приказ Шойгу» о мобилизации

Появившаяся в Сети фотография «приказа» главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов президента является фейком, заявил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, оппоненты РФ вбрасывают через интернет поддельный документ.

Снимок документа начал распространяться в социальных сетях в начале марта. В нем утверждалось, что 25 марта в РФ объявят призыв граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. В «приказе» также указывалось, что контроль за выполнением распоряжения возлагается на Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ.

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