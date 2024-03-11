Пушков объяснил заинтересованность Германии в продолжении конфликта Пушков: ФРГ не признает реальность и выступает против переговоров по Украине

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Алексей Пушков

Берлин хочет продолжения конфликта, на что указывает провал инициативы фракции несистемной партии «Альтернатива для Германии» поддержать мирные переговоры между Россией и Украиной, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он добавил, что большинство в бундестаге отказывается признавать меняющуюся не в их пользу реальность.

Немецкий бундестаг хочет продолжения войны. Там истово молятся на некий новый фактор, который враз перевернет ход военных действий в пользу Украины, — на американские F-16, на немецкие ракеты Taurus или, на худой конец, на британские Storm Shadow, — написал Пушков.

Он отметил, что еще одним фактором «надежды» для немецких политиков может стать батальон саперов, если их отправят на Украину Франция или прибалтийские страны. Сенатор подчеркнул, что отказ признавать реальность — неотъемлемая черта либеральных депутатов всех стран ЕС. Своим голосованием немецкие депутаты вновь подтвердили это, заключил Пушков.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на оказываемое давление, не изменит свою позицию по ракетам Taurus, но в его коалиции наблюдается существенный раскол по этому вопросу. По его словам, «Зеленые» и «Свободные демократы» выступают за поставку дальнобойных ракет Украине. Также против Шольца, по мнению Рара, играют европейские СМИ.