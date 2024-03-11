Политолог предположил, изменит ли Шольц позицию по поставке Taurus Украине Политолог Рар: Шольц не изменит позицию по Taurus вопреки словам Бербок

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на оказывающееся давление, не изменит свою позицию по ракетам Taurus, но в его коалиции наблюдается существенный раскол по этому вопросу, заявил NEWS.ru политолог Александр Рар. По его словам, «Зеленые» и «Свободные демократы» выступают за поставку дальнобойных ракет Украине. Также против Шольца, по мнению Рара, играют европейские СМИ.

Шольц не изменит свою позицию по Taurus. Но в его собственной коалиции раскол. «Зеленые» и «Свободные демократы» — за поставку Taurus, может, как обмен ракетами с англичанами. Последние готовы, в отличие от Германии, поставлять ракеты на Украину и там своими наводчиками их направлять против российских войск и инфраструктуры. Европейские СМИ играют против Шольца, — сказал Рар.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что предложение главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских Storm Shadow Украине могло бы стать действенным вариантом. По ее словам, подобные «круговые обмены» вооружением уже осуществлялись. Однако Шольц неоднократно заявлял, что Германия не отправит ВСУ ракеты Taurus. Канцлер не собирается идти на конфронтацию с Россией.