Бербок раскрыла способ поставки крылатых ракет Украине Бербок поддержала идею Кэмерона о поставках ракет Украине через «круговой обмен»

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Предложение главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских Storm Shadow Украине могло бы стать действенным вариантом, считает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, которые прозвучали в эфире ARD, подобные «круговые обмены» вооружением уже осуществлялись.

Это был бы вариант, — заявила Бербок.

Кэмерон ранее заявил о готовности Лондона оказать содействие Берлину в решении проблем, которые мешают поставке Taurus Украине. В качестве одного из вариантов стало предложение с покупкой немецких ракет и передачей британских Storm Shadow Киеву.

Кроме того, глава британского МИД в ходе брифинга по итогам переговоров с Бербок отмечал, что передача Киеву крылатых ракет Taurus является суверенным делом Германии. Он добавил, что Лондон считает важным добиться мира на Украине силой.

Бербок в свою очередь заявляла, что все стороны, желающие мирного урегулирования конфликта на Украине, должны мобилизовать свои ресурсы для поддержки Киева. По ее словам, Украина должна получить больше систем ПВО, боеприпасов и вооружения, способного поражать цели на высокой дистанции. Министр добавила, что руководство ФРГ каждый день думает о том, как помочь украинской стороне, и ищет новые способы поддержки страны.