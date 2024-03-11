Столтенберг посоветовал Макрону согласовывать мнение с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться по важным вопросам с Альянсом и его членами. Он также в очередной раз повторил, что военный блок не планирует направлять войска на Украину, передает Devdiscourse. По словам руководителя Альянса, даже если одно государство из Блока это сделает, то ситуация скажется на остальных.

НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта... Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас, — отметил Столтенберг.

Макрон ранее заявил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. И хотя присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, президент Франции не исключает такого варианта в будущем.

Как считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, слова президента Франции безумны. По его мнению, такой шаг станет началом третьей мировой войны.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что Эммануэль Макрон был не в себе, когда говорил о готовности отправить войска на Украину. По его словам, это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией.