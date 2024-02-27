Во Франции заговорили о мировой войне после заявления Макрона Филиппо: отправка французской армии на Украину станет началом мировой войны

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter (Х) заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину безумны. По его мнению, такой шаг станет началом третьей мировой войны.

Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель [Макрона], — написал Филиппо.

6 февраля стало известно, что президенты Франции и Украины подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. По утверждению Макрона, документ конкретизирует обязательства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Макрон ранее заявил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. И хотя присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, президент Франции не исключает такого варианта в будущем.

До этого Макрон сказал, что Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.Он также указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Макрон «не оставляет наполеоновских планов» по работе над созданием коалиции по поставке украинской армии бомб и ракет.