«Был не в себе»: военэксперт о желании Макрона отправить войска на Украину Дандыкин: Макрон был не в себе, когда говорил про отправку войск на Украину

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Президент Франции Эммануэль Макрон был не в себе, когда говорил о готовности отправить войска на Украину, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией.

Интересная история происходила во время гражданской войны, когда в конфликт были втянуты наши былые союзники, в том числе и Франция по блоку Антанты. Они высадились на берег в районе Севастополя, — отметил военэксперт.

Закончилось все это тем, что французские военные были расстреляны греческими за отказ участвовать в военной интервенции, напомнил Дандыкин. Полагаю, и теперь французы не захотят идти воевать за другую страну, добавил он.

Хотя я сомневаюсь, что Франция действительно решится на такой шаг. Учитывая боевые способности современной России, это было бы глупо. Уже сейчас мы видим, что заявления Макрона подверглись жесткой критике. Он сказал это либо для красного словца, либо просто был не в себе, — считает Дандыкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину. По его словам, в случае такого развития событий столкновение между РФ и НАТО будет неизбежным. Представитель Кремля добавил, что страны Североатлантического альянса должны также оценивать последствия подобных действий.