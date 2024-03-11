План «Ковер» в Пулково, бомба в Доме офицеров: как ВСУ атакуют РФ 11 марта

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Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотник попытался атаковать предприятие в Санкт-Петербурге, из-за чего в аэропорту Пулково был введен план «Ковер». 12-летний ребенок подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР. Мирный житель погиб при обстреле села Гончаровка в Курской области. Теракт был предотвращен в белгородском Доме офицеров. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

В Петербурге ввели план «Ковер» из-за налета БПЛА

Накануне в Пулково ввели план «Ковер» около 17:30. Воздушная гавань временно приостанавливала прием и выпуск самолетов.

В это время сотрудники МЧС тушили масштабный пожар на территории промзоны Горелово на Волхонском шоссе в Ленинградской области. Площадь возгорания достигала 1 кв км.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что ограничения были, вероятно, введены в Пулково из-за сильного дыма от пожара.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко впоследствии заявил, что беспилотник ВСУ был сбит средствами ПВО над территорией Тосненского района. Жертвы и разрушения в результате падения дрона не были зафиксированы.

В Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, назвав инцидент «террористической атакой киевского режима».

Telegram-канал Baza отмечал, что целью БПЛА было «одно из предприятий Санкт-Петербурга»

Перед этим Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над территорией Новгородской области. Целью дронов, предположительно, было крупное нефтяное предприятие.

ВСУ обстреляли Токмак и Пологи в Запорожской области

Накануне днем украинские военные обстреляли город Пологи в Запорожской области. В результате жилой дом, магазин, детский сад и бывшее здание суда получили повреждения. Кроме того, была уничтожена торговая палатка.

«Сегодня в 12:50 нацисты нанесли артиллерийский удар по центральной площади Полог. <...> По предварительным данным, пострадавших и жертв среди населения нет», — написал в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Перед этим ВСУ обстреляли город Токмак из реактивной системы залпового огня. В населенном пункте работали российские средства ПВО.

Мужчина погиб при обстреле села Гончаровка в Курской области

Накануне около 8:00 власти объявили ракетную опасность в Курской области. Предупреждение действовало до полудня.

В это время украинские войска обстреляли село Кульбаки Глушковского района. Снаряды попали в два жилых дома. В одном из них произошел пожар. Местная жительница погибла при возгорании, ее супруг получил сильные ожоги.

Позже в этот же день под огнем ВСУ оказалось село Гордеевка Кореневского района. В населенном пункте были зафиксированы шесть прилетов. Жилой дом и легковой автомобиль получили повреждения.

Накануне беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске. По данным Telegram-канала SHOT, он повредил емкость объемом 3 000 тонн.

Утром 11 марта украинская армия обстреляла село Гончаровка Суджанского района. В результате обстрела автомобиль и частный дом получили повреждения. Один из жильцов был тяжело ранен. Впоследствии он скончался в больнице. Другая жительница дома получила контузию.

Фото: t.me/gubernator_46

Ребенок подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 68 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 51 обстрел на Горловском направлении, 14 — на Донецком и три — на Ясиноватском. ВСУ выпустили по региону 235 боеприпасов.

25 жилых домов, 12 инфраструктурных объектов и три автомобиля были повреждены в результате прилетов. В частности, под обстрел попали несколько школ, здание женской консультации и две котельные в Кировском районе областного центра, а также предприятие «Никитовский хлеб» в Горловке.

Восемь мирных жителей получили ранения. В их числе — ребенок 2012 года рождения, который подорвался на взрывоопасном предмете в селе Луганское.

Средства ПВО сбили два БПЛА над Орловской областью

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки украинских беспилотников на Орловскую область. Два дрона были обезврежены над регионом в ночь на 11 марта, сообщило Минобороны РФ.

Губернатор области Андрей Клычков заявил, что один дрон был сбит над Шаблыкинским районом, второй посадили средствами РЭБ в Сосковском районе. В обоих случаях обошлось без жертв.

Два беспилотника попытались атаковать Брянскую область

Два украинских БПЛА самолетного типа, пытавшиеся атаковать Брянскую область, были сбиты средствам ПВО, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены <...> над Клинцовским и Почепским районами. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в Telegram-канале. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Фото: МО РФ

Теракт предотвратили в Доме офицеров в Белгороде

Украинские беспилотники совершили налет на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. За прошедшие сутки БПЛА атаковали Белгород, Таврово, Мокрую Орловку и Строитель. В Белгороде дрон влетел в здание коммерческой организации, а в Строителе после детонации БПЛА загорелась фура.

Дроны-камикадзе атаковали поселки Горьковский и Поляна. Два БПЛА упали и взорвались на территории сельскохозяйственного предприятия в Поляне. В результате атаки грузовой автомобиль получил повреждения. Еще один БПЛА влетел в частный жилой дом в Горьковском. Никто из мирных жителей не пострадал.

ВСУ продолжили обстреливать регион из артиллерии. В Козинке было зафиксировано пять прилетов снарядов, в Байраке — восемь, а в Дроновке —четыре. В результате обстрелов никто не погиб.

Telegram-канал Baza сообщил, что 8 марта в белгородском Доме офицеров был предотвращен теракт. По данным канала, в здании была обнаружена сумка со взрывным устройством. В этот день в Доме офицеров должен был пройти концерт, но его в итоге отменили.

По иформации Baza, взрывчатку обезвредили. Канал отмечает, что сотрудники ФСБ задержали предполагаемых организаторов теракта. По данным Baza, одним из них оказался уроженец Воронежской области, завербованный украинскими спецслужбами. Официального подтверждения этой информации нет.

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