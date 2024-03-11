На Украине рассказали, сколько сейчас строится оборонительных линий Зеленский: на Украине строят три линии обороны длиной две тысячи километров

Фото: МО Украины

На Украине начали возводить три линии фортификационных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. По его словам, их протяженность составит 2000 км.

Важная тема — фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача, — говорится в сообщении.

Ранее издание Business Insider писало, что командование Вооруженными силами Украины допустило серьезные ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, что привело к потере ключевого участка фронта. Авторы издания пишут, что украинские военные начали выстраивать оборону лишь три месяца назад, поэтому их успехи оказались слишком скромными и недостаточными.

Издание сослалось на полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который также считает, что командование не уделило достаточно внимания обороне. По его словам, строительство нередко отстает от плана, а усугубляет ситуацию дефицит личного состава.

Также сообщалось, что часть земель Чернобыльского заповедника вдоль границы перейдет в ведение Госпогранслужбы Украины с целью возведения там укрепительных сооружений. По данным МВД страны, проект распоряжения президента Украины об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника уже подготовлен.