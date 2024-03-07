В США раскрыли, как ВСУ упустили ключевой участок фронта BI: ВСУ упустили возможность выстроить оборону и потеряли Авдеевку

Фото: МО Украины

Командование Вооруженными силами Украины допустило серьезные ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, пишет Business Insider. По информации издания, это привело к тому, что ключевой участок фронта был потерян. Отмечается, что украинские военные начали выстраивать оборону лишь три месяца назад, поэтому их успехи оказались слишком скромными и недостаточными.

Проблемы при планировании привели к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта <...> Вырыли лишь элементарные окопы, но не более того, — говорится в публикации.

Издание сослалось на полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который также считает, что командование не уделило достаточно внимания обороне. По его словам, строительство нередко отстает от плана, а усугубляет ситуацию дефицит личного состава.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия установила контроль над четырьмя опорными пунктами ВСУ на участке между Работино и Вербовым на Херсонском направлении в зоне спецоперации. По его словам, потери украинских войск на этом участке фронта составили около 50 военных.