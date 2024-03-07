Стало известно о взятии опорных пунктов ВСУ на Херсонском направлении Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ между Работино и Вербовым

Фото: МО РФ

Российская армия установила контроль над четырьмя опорными пунктами Вооруженных сил Украины на участке между Работино и Вербовым на Херсонском направлении в зоне спецоперации, заявил ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, потери украинских войск на этом участке фронта составили около 50 военных. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

За сутки (ВС России. — NEWS.ru) взяли четыре опорника ВСУ на участке между Работино и Вербовым. Противник потерял порядка 50 боевиков вечером и сегодня ночью, — сообщил Рогов.

Он добавил, что в районе села Работино продолжаются боевые действия. Рогов подчеркнул, что под контролем ВС РФ находится южная часть населенного пункта, а ВСУ удерживают северные районы. По его словам, основные бои идут около дома культуры и в развалинах школы. Украинская армия перебрасывает в район села живую силу и технику, а также массово применяет разведывательные беспилотники и дроны-камикадзе с FVV, отметил он.

Ранее Рогов сообщил об активных боевых действиях на нескольких участках фронта в Запорожской области. В частности, он заявил об оживлении фронта в районе сел Пятихатки и Жеребянки, находящихся северо-восточнее города Васильевка. Кроме этого, по его словам, бои идут со стороны Вербового по направлению Малой Токмачки.