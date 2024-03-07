Киев возведет укрепрайон в чертах Чернобыльского заповедника МВД Украины: в Чернобыльском заповеднике возведут фортификационные сооружения

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Часть земель Чернобыльского заповедника вдоль границы перейдет в ведение Госпогранслужбы с целью возведения там укрепительных сооружений, сообщает пресс-служба МВД Украины. По данным ведомства, проект распоряжения президента Украины об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника уже подготовлен.

Для строительства оборонительных сооружений и организации пограничных просек и коммуникаций военным частям ГПСУ в постоянное пользование предоставляются участки шириной 30-50 метров вдоль границы на суше и по берегам пограничных водоемов. В украинском МВД подчеркнули, что вдоль кордона с Россией и Белоруссией ширина такого участка должна составлять до двух километров.

Ранее издание Business Insider писало, что командование Вооруженными силами Украины допустило серьезные ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, что привело к потере ключевого участка фронта. Авторы издания пишут, что украинские военные начали выстраивать оборону лишь три месяца назад, поэтому их успехи оказались слишком скромными и недостаточными.

Президент Украины Владимир ранее внес в Верховную раду законопроект о демобилизации проходящих срочную службу в вооруженных силах страны. При этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что полная демобилизация в государстве возможна лишь после окончания конфликта с РФ.