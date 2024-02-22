Зеленский предложил демобилизовать срочников Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации солдат срочной службы

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации проходящих срочную службу в вооруженных силах страны. Документ может быть рассмотрен уже завтра, написал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Законопроект о демобилизации срочников уже направлен на рассмотрение комитета по нацбезопасности, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью украинскому изданию «Суспільне», что полная демобилизация на Украине возможна лишь после окончания конфликта. По его словам, Киев уже работает над тем, чтобы решить запросы военных, уставших от долгого нахождения на фронте. При этом он добавил, что руководству страны необходимо донести до населения то, что служение Родине — это честь, а не наказание.

Умеров заявил, что Минобороны совместно с СБУ, правительством и Верховной радой Украины готовят «матрицу ответственности, или матрицу мобилизации, которая должна быть понятна обществу». По его словам, Киев работает над тем, чтобы дать возможность солдатам, которые находятся на фронте уже два года, отдохнуть или быть частично уволенными.

Командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко заявил, что командование не может справиться с отказниками на фронте. По его словам, такие бойцы избегают наказания благодаря особенностям государственного законодательства.