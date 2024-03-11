Истерика Макрона: зачем Франции солдаты НАТО на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Национальное собрание Франции 12 и 13 марта будет обсуждать договор о гарантиях безопасности для Украины. Накануне Эммануэль Макрон в предварительном порядке собрал парламентские фракции, которых шокировал заявлением о том, что вообще готов в одиночку противостоять русским, направив на Незалежную французский контингент в том случае, если российская армия начнет свой прорыв к Одессе или Киеву.

Эту информацию первым придал гласности лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель. По словам коммуниста, Макрон показывал парламентариям карту с отмеченными на ней направлениями возможных ударов российской армии, озвучивая при этом свой сценарий противодействия. Иными словами, президент «шестиугольника» не отказывается от своего откровенно провокационного замысла, которому он еще и стремится придать масштабность.

Тестируют выдержку Москвы

Похоже, что наши бывшие «западные партнеры» постоянно тестируют выдержку Москвы, пытаются измерить ширину реально остающихся красных линий, которые они еще могут себе позволить относительно безболезненно пересечь. Собственно, сейчас все пляски с бубнами разворачиваются уже вокруг тезиса о возможности прямого участия европейских армий в столкновении с нашими силами.

Лобовое предложение Макрона о вводе натовских войск на Украину и не получило прямой поддержки атлантического сообщества. Даже Джо Байден еще раз подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет. Европейцы же, на плечи которых Вашингтон готов переложить всю тяжесть поддержки Киева, постоянно допускают лишь присутствие на Украине своих военных специалистов для обслуживания поставляемой техники и продолжение подготовки контингентов на своих тренировочных базах.

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Но это все в публичном поле. Что натовские бонзы обсуждают в кулуарах и на своих закрытых совещаниях, можно только догадываться. Но вот что удивительно. Заявление, сделанное Макроном на закрытом совещании с парламентским фракциями, удивительным образом совпало с утечкой из Лондона. В Великобритании, оказывается, также в теории допускают переброску двух своих дивизий на строящиеся базы под Одессой, Киевом или под Львом. А базы эти готовятся якобы для приема обещанных Киеву истребителей F-16.

Главное, что постепенно с этой проблемы снимается прежнее «табу». Вот и министр обороны Германии Борис Писториус оговорился, что «никто не хочет наземных войск на Украине, но, разумеется, это обсуждается». А глава польского МИД Сикорский пошел еще дальше, рассудив, что «присутствие войск НАТО на Украине не является чем-то немыслимым.

«Окно Овертона» открыто

Иными словами, Макрон всеми силам продолжает поддерживать свой нарратив, надеясь, что с течением времени он перестанет шокировать европейцев и даже перейдет в плоскость практического обсуждения. Правда, возникает вопрос, почему на этой опасной теме солирует именно президент Франции. Только ли потому, что у республики есть собственные ядерные силы и страна может предложить соседям скромный, но ядерный зонтик? Или потому, что Франция исторически меньше других стран зависела от российских поставок газа, нефти, урана, металлов?

Но вот эмоциональным фоном для таких заявлений Макрона, видимо, служат недавние неудачи в Африке, где, как минимум, три страны «французского пояса влияния» просто попросили тех расстаться со своими неоколониалисткими иллюзиями и предложили прежде всего вывести остававшиеся военные гарнизоны.

Французские ястребы были крайне ущемлены таким поворотом событий и во всем обвинили президента. Макрон решил, хотя бы на словах взять у России реванш. В этот же контекст вписываются и усилия по сокращению российского влияния в Армении, куда уже идут поставки французских вооружений.

Фото: emmanuelmacron/Twitter.com/Global Look Press Эммануэль Макрон

В стране Макрон в изоляции

Ставка Макрона на интервенцию была в штыки встречена практически всеми парламентскими фракциями, начиная с крайне правой Rassamblement national, партии, еще недавно возглавлявшейся Марин Ле Пен, и заканчивая социалистами. Притом что никто не возражает против продолжения всяческой поддержки Украины. Так что стандартный договор с Украиной без конкретных обязательств, конечно, будет одобрен. Но интересно, на какие комментарии в этой связи опять решится Эммануэль Макрон.

По поводу его последней инициативы о походе под Одессу французское Министерство обороны стыдливо сослалось на якобы вырванные из контекста слова. Сам Макрон попытался уйти в «несознанку», заявив, что «не исключать не значит делать». Ясно одно: на фоне снижения американской активности в Европе месье Эммануэль пытается возглавить процесс определения допустимого для европейской общественности уровня и формы участия в украинском конфликте.

Между тем Франция реально пытается создать коалицию стран для такой интервенции. И вопрос этот явно будет поднят во время традиционного совещания в формате «Раммштайн» 19 марта.

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