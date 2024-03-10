Франция создает альянс готовых воевать на Украине стран Politico: Франция создает альянс стран для отправки войск на Украине

Фото: МО Украины

Франция создает коалицию стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину, сообщило издание Politico. Авторы материала уточнили, что большинство членов ЕС, включая Германию, Чехию и Польшу, отказались это делать, однако Эстония, Латвия и Литва оказались «гораздо более открыты для этой идеи».

Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином, — говорится в публикации.

Ранее глава Французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет отодвигаться в сторону Одессы или Киева. По его словам, президент республики Эммануэль Макрон упомянул об этом на встрече с лидерами партий, уточнив, что продвижение России может «привести к вмешательству».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ответ на это резюмировал, что Макрона необходимо свергнуть. Призыв политика последовал за высказыванием французского лидера о том, что он не видит никаких пределов в поддержке Украины. Макрон превратился в «безумную марионетку» НАТО, заключил Филиппо.

Также Макрон объявил об отсутствии красных линий в вопросе помощи Киеву во время встречи с французской оппозицией. После этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что у России больше не осталось красных линий для Франции.