Байден не планирует посылать войска на Украину Байден: США не будут посылать войска в зону украинского конфликта

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Американские солдаты не будут переброшены в зону украинского конфликта, заявил президент США Джо Байден в рамках выступления в конгрессе. На Украину Вашингтон будет отправлять только вооружение, добавил он.

Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это, — отметил глава Белого дома.

Президент также не упустил шанса покритиковать своего конкурента на предстоящих выборах Дональда Трампа. Как считает Байден, республиканец якобы «прогнулся» под российское руководство в вопросе конфликта на Украине.

Я считаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо, — добавил американский лидер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад отправить своих военных в зону спецоперации. По его словам, министрам стран-союзников нужно иметь чувство срочности, когда речь идет о поддержке Киева, не искать причины, а «делать невозможное возможным».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на Западе обсуждают отправку войск на Украину, но пока консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, хотя ситуация еще может измениться. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, отреагировали на это в Кремле.