В Госдуме оценили сообщение об отправленных в зону СВО войсках НАТО Депутат Журавлев: военным НАТО стоит задуматься, надо ли им умирать за Украину

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Присутствие военных НАТО на Украине раскрыли офицеры Люфтваффе, когда обсуждали, как разбомбить Крымский мост, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, самим военнослужащим стоит задуматься, надо ли им умирать за Украину.

Раскрыли карты немецкие офицеры Люфтваффе, которые прикидывали, как бы им разбомбить Крымский мост, чтобы порадовать своих предков-гитлеровцев, но при этом отвести от себя все подозрения. Они четко упоминают американцев, британцев и французов, которые на Украине присутствуют. Другое дело, что все это происходит тайно, солдат даже специально увольняют из армии, чтобы потом объяснять, что это просто неравнодушные граждане отправились защищать украинскую вольницу. Самим военным стоит задуматься, а надо ли им это вообще — умирать за непонятную Украину, — заявил депутат.

Он добавил, что стоит отправить пару эшелонов французских или британских солдат официально, да чтобы они сразу же, не доезжая до фронта, попали под российские «Искандеры» и назад потянулись караваны гробов. По мнению Журавлева, тогда в Лондоне и Париже задумались бы, «что творят».

Западные политики стали бы куда менее воинственными. А то получается, что попало под обстрел целое французское подразделение, а (президент Франции Эммануэль) Макрон: мы их туда не посылали, — резюмировал Журавлев.

Ранее Макрон объяснил свои слова о возможности отправки войск НАТО на Украину, заявив, что «не исключать что-то — не значит делать это». О соответствующих планах французский лидер сообщил по итогам саммита в Париже 26 февраля.