«Третья мировая война»: военкор об отправке войск НАТО на Украину Военкор Нэан: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск для помощи Украине, в случае реализации неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО заявила РИА Новости французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан. По ее словам, в этом случае диспропорция в вооруженных силах будет такова, что Москва будет вынуждена нанести ядерный удар, что приведет к Третьей мировой войне.

Очевидно, что подобные заявления, если бы они были реализованы на практике, неизбежно привели бы к прямому столкновению между Россией и НАТО и, следовательно, к Третьей мировой войне. Но в этом случае диспропорция в вооружениях и средствах будет такова, что Россия будет вынуждена нанести первый ядерный удар по вовлеченным странам НАТО. Противостоять им в рамках специальной военной операции было бы невозможно, — сказала Нэан.

Ранее спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что заявления Макрона о перебросе военных стран — членов НАТО на Украину являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. Таким образом глава Франции «сломал табу», добавила она. Россию предупредили о намерении Североатлантического альянса «не оставлять в одиночестве» украинские власти, констатировала спикер.