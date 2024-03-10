В США назвали условие выхода из НАТО Сенатор Ли: США должны выйти из НАТО в случае отправки войск Альянса на Украину

Фото: NATO

США должны выйти из НАТО в случае отправки войск Альянса на Украину, считает американский сенатор от штата Юта Майк Ли. По его словам, которые приводит The American Conservative, Вашингтону придется выбирать между Украиной и Штатами.

Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО, — заявил Ли.

Он отметил, что европейские страны — участницы НАТО не имеют права втягивать США в конфликт, который может привести к ядерному противостоянию из-за такого государства, как Украина. Альянс также не должен рассматривать кандидатуру Киева, так как он не подходит для вступления в организация ни по каким параметрам, добавил конгрессмен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ходе конференции в Париже по поддержке Киева обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Он отметил, что присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме.

После этого журналисты Politico сообщили, что Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить солдат на Украину. Как отмечает издание, страны Балтии поддержали это намерение.