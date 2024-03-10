В Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину Глава МИД Польши: солдаты стран НАТО уже находятся на Украине

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Cтраны НАТО уже направили военных на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции в честь 25-1 годовщины вступления государства в Альянс. Он поблагодарил участников союза, которые пошли на такой шаг. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Janusz Jaskółka.

Солдаты стран НАТО уже находятся на Украине, и я хотел бы поблагодарить амбассадоров тех государств, которые пошли на такой риск. Они сами хорошо знают, кто это именно. В отличие от других европейских политиков, не буду перечислять эти страны, — сказал Сикорский.

Депутат Госдумы Александр Коган предположил, что, если страны НАТО начинают обсуждать возможность отправки каких-то вооружений, боеприпасов, специалистов — значит, они это уже сделали. Теперь, по его словам, они готовят общественное мнение.

Ранее Макрон объяснил свои слова о возможности отправки войск НАТО на Украину, заявив, что «не исключать что-то — не значит делать это». О соответствующих планах французский лидер сообщил по итогам саммита в Париже 26 февраля. По его словам, лидерам стран Запада не удалось прийти к консенсусу по данному вопросу, но западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.