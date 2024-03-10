Руководство Франции создает альянс внутри НАТО, собирая страны, которые готовы отправить войска на Украину. Какие страны НАТО хотят воевать с РФ, кто в Европе отказался посылать войска, что они надеются получить от конфликта на Украине?
Какие страны НАТО хотят воевать с Россией
По данным Politico, глава МИД Франции Стефан Сежурне (назначен в январе 2024-го) 8 марта посетил Литву, где встретился с коллегами из Прибалтики и Украины, Габриэлюсом Ландсбергисом и Дмитрием Кулебой. Он продвигал идею размещения на Украине европейских войск, которые «могут помочь, например, в разминировании». Для этого создается «альянс в Альянсе» — как «матрешка», отмечают в социальных сетях.
«Не России решать, как мы должны помогать Украине в грядущие месяцы или годы. Не России решать, какие нам предпринимать действия и не ей ставить красные линии. Мы все решим сами», — объявил Сежурне.
Его поддержал Ландсбергис, который призвал «прочертить красные линии для Путина». Тем не менее на встрече в Вильнюсе французский дипломат заявил, что речи об участии контингентов стран НАТО в боевых действиях не идет.
Чего хочет Польша от конфликта на Украине
Ранее перед внеочередным саммитом НАТО президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что «не исключает» отправку сил Альянса на Украину. Европейские страны, США и Канада поспешили откреститься от этого заявления. Идею встретила одобрением только Польша: глава МИД Радослав Сикорский объявил, что рассматривает возможность отправки польских сил на территорию Украины.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru отметил: польские политики, рассуждая об отправке войска на Украину, подразумевают не поддержку ВСУ на поле боя.
«[Он имеет в виду] западные области, так называемые Восточные кресы — Львовская область, Тернопольская, Ивано-Франковская области и так далее. Польша претендует на данные регионы Украины и думает, что отправка туда войск НАТО не позволит России приблизиться к ним. Это попытка отторгнуть хотя бы часть Украины и оставить территории за собой», — уверен военный эксперт.
Почему Молдавия направилась в НАТО
Власти Молдавии несколько лет работают над вступлением в НАТО, и очередным шагом стал выход из договора ДОВСЕ. Это позволит Кишиневу разместить в стране европейский контингент, считает военный эксперт и политолог Александр Перенджиев.
«Несоблюдение Молдавией Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) может означать размещение в стране войск НАТО. Этот вариант не исключен. Пошли разговоры об отправке войск на Украину, но военнослужащие НАТО уже там воюют. На самом деле разговор мог идти об отправке войск Альянса в Молдавию. Это решение уже может быть принято», — объявил Перенджиев.
Власти в Кишиневе не скрывают, что их цель — вернуть под свой контроль Приднестровье «с помощью союзников», как заявил глава МИД Михай Попшой.
Что говорят о «страхе эскалации» в Киеве
Представитель Киева на переговорах с Францией Дмитрий Кулеба заявил 8 марта, что хочет увидеть войска НАТО на Украине.
«Лично я сыт по горло <...> страхом перед эскалацией. Проблема в том, что до сих пор есть люди, которые рассуждают об этой войне, используя такие слова, как „эскалация“. Какой „эскалации“ вы боитесь? <...> Вы чего ожидаете от Путина? „Ну, мы отправили танки, но не отправили ракеты и войска, может с нами он будет помягче?“ Путин не так мыслит», — объявил украинский дипломат.
Как пишет Politico, заявления Кулебы относятся к «нерешительной» позиции канцлера Германии Олафа Шольца. Изначально Германия заявила, что будет помогать ВСУ только нелетальными средствами и обмундированием, однако в итоге поставила танки, РСЗО и огромное количество вооружения и боеприпасов.
Теперь Киев требует от Германии передать крылатые ракеты Taurus и боевые самолеты. Однако в Берлине заявили, что ракеты «не окажут большого влияния» на ход конфликта. Кроме того, Германия опасается, что ВСУ может применить эти ракеты по Москве, что приведет к эскалации с Россией. Однако как показала обнародованная запись разговора офицеров вермахта, в Германии ведется обсуждение применения Taurus против Крымского моста.
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