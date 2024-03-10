Франция готовится выступить против России: какой альянс собирает Париж?

Фото: NATO

Руководство Франции создает альянс внутри НАТО, собирая страны, которые готовы отправить войска на Украину. Какие страны НАТО хотят воевать с РФ, кто в Европе отказался посылать войска, что они надеются получить от конфликта на Украине?

Какие страны НАТО хотят воевать с Россией

По данным Politico, глава МИД Франции Стефан Сежурне (назначен в январе 2024-го) 8 марта посетил Литву, где встретился с коллегами из Прибалтики и Украины, Габриэлюсом Ландсбергисом и Дмитрием Кулебой. Он продвигал идею размещения на Украине европейских войск, которые «могут помочь, например, в разминировании». Для этого создается «альянс в Альянсе» — как «матрешка», отмечают в социальных сетях.

«Не России решать, как мы должны помогать Украине в грядущие месяцы или годы. Не России решать, какие нам предпринимать действия и не ей ставить красные линии. Мы все решим сами», — объявил Сежурне.

Его поддержал Ландсбергис, который призвал «прочертить красные линии для Путина». Тем не менее на встрече в Вильнюсе французский дипломат заявил, что речи об участии контингентов стран НАТО в боевых действиях не идет.

Фото: NATO

Чего хочет Польша от конфликта на Украине

Ранее перед внеочередным саммитом НАТО президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что «не исключает» отправку сил Альянса на Украину. Европейские страны, США и Канада поспешили откреститься от этого заявления. Идею встретила одобрением только Польша: глава МИД Радослав Сикорский объявил, что рассматривает возможность отправки польских сил на территорию Украины.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru отметил: польские политики, рассуждая об отправке войска на Украину, подразумевают не поддержку ВСУ на поле боя.

«[Он имеет в виду] западные области, так называемые Восточные кресы — Львовская область, Тернопольская, Ивано-Франковская области и так далее. Польша претендует на данные регионы Украины и думает, что отправка туда войск НАТО не позволит России приблизиться к ним. Это попытка отторгнуть хотя бы часть Украины и оставить территории за собой», — уверен военный эксперт.

Почему Молдавия направилась в НАТО

Власти Молдавии несколько лет работают над вступлением в НАТО, и очередным шагом стал выход из договора ДОВСЕ. Это позволит Кишиневу разместить в стране европейский контингент, считает военный эксперт и политолог Александр Перенджиев.

«Несоблюдение Молдавией Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) может означать размещение в стране войск НАТО. Этот вариант не исключен. Пошли разговоры об отправке войск на Украину, но военнослужащие НАТО уже там воюют. На самом деле разговор мог идти об отправке войск Альянса в Молдавию. Это решение уже может быть принято», — объявил Перенджиев.

Власти в Кишиневе не скрывают, что их цель — вернуть под свой контроль Приднестровье «с помощью союзников», как заявил глава МИД Михай Попшой.

Фото: NATO

Что говорят о «страхе эскалации» в Киеве

Представитель Киева на переговорах с Францией Дмитрий Кулеба заявил 8 марта, что хочет увидеть войска НАТО на Украине.

«Лично я сыт по горло <...> страхом перед эскалацией. Проблема в том, что до сих пор есть люди, которые рассуждают об этой войне, используя такие слова, как „эскалация“. Какой „эскалации“ вы боитесь? <...> Вы чего ожидаете от Путина? „Ну, мы отправили танки, но не отправили ракеты и войска, может с нами он будет помягче?“ Путин не так мыслит», — объявил украинский дипломат.

Как пишет Politico, заявления Кулебы относятся к «нерешительной» позиции канцлера Германии Олафа Шольца. Изначально Германия заявила, что будет помогать ВСУ только нелетальными средствами и обмундированием, однако в итоге поставила танки, РСЗО и огромное количество вооружения и боеприпасов.

Теперь Киев требует от Германии передать крылатые ракеты Taurus и боевые самолеты. Однако в Берлине заявили, что ракеты «не окажут большого влияния» на ход конфликта. Кроме того, Германия опасается, что ВСУ может применить эти ракеты по Москве, что приведет к эскалации с Россией. Однако как показала обнародованная запись разговора офицеров вермахта, в Германии ведется обсуждение применения Taurus против Крымского моста.

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