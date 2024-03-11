Белгород, Белоруссия, натовцы на Украине. Что сейчас происходит на СВО?

Фото: МО Украины

Попытка прорыва украинского спецназа в Белгородскую область, отправка солдат НАТО на Украину, внезапная проверка боеготовности ВС Белоруссии, поставка истребителей F-16 для ВСУ летом — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО и в мире сегодня, 11 марта 2024 года. Подробнее — в обзоре NEWS.ru. Новости СМИ2

Евгений Поддубный прокомментировал неудачную попытку вторжения украинской ДРГ под Белгород

«Буданов и Зеленский накануне угробили сводный отряд специального назначения в попытке организовать провокационный прорыв в Белгородскую область. Противник теряет способность к гибкому применению сил и средств благодаря действиям армии России. И это для нас, конечно, очень важно. Что нужно отметить: политическая необходимость по-прежнему диктует неисполнимые военные замыслы. Киевский режим упрямо ошибается, но в созданной системе управления не может отказаться от провальных решений. Зеленский сформировал окружение, которое говорит только то, что хочет слышать главарь. Факты красноречиво говорят об этом. Потери для киевского режима не являются фактором ограничения. Своих не жалко. Сама механика противостояния заставляет киевский режим тратить огромное количество ресурсов на информационный шум. При этом с каждым провалом западные кураторы киевских преступников испытывают новые приступы разочарования. В общем, жаба и гадюка. Ну и вдумайтесь, в попытке организовать прорыв в Белгородскую область накануне наших выборов киевский режим угробил около 100 человек и более 20 единиц техники, понес серьезные репутационные потери. И это не итог, противник продолжает умирать в попытке оказать давление в зоне ответственности нашей группировки прикрытия государственной границы. В ситуации, когда у режима ничего не получается, они будут сильнее бить своих: принудительная мобилизация, репрессии. Вот так будет», — написал военкор.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Александр Сладков прокомментировал информацию об отправке солдат НАТО на Украину

«Так есть ли ответ на вопрос, участвует НАТО в войне против России на стороне Украине или нет. На мой взгляд, складывается глупая ситуация. Все спрашивают друг друга: есть ли небо, солнце, лес, песок. Есть ли сомневающиеся в очевидном? Почему тогда Запад колеблется в оценке интенсивности своего участия против России? Мы тут пару месяцев назад долбим ракетами две гостиницы в Харькове и отправляем к праотцам шестьдесят военных французов, а потом президент Пятой республики Макрон заявляет, что „готов отправить свои войска на Украину“. Зачем „отправлять“, если военных французов в зоне конфликта и так как собак нерезаных. А немецкие инженеры, которые копают „линию Сырского“ (незамысловатый плагиат), — это кто, фантомы, приведения? Это НАТО. Ну и вся боевая техника — это не НАТО? А западное разведывательное сопровождение боевых действий Украины — это кто? А космическая группировка, работающая на ВСУ? Помните, как в Вашингтоне завизжали от одной мысли о наших возможностях жечь их спутники на орбите? Мы воюем с НАТО,и есть только одна интрига — дойдет до непосредственной битвы между нами или обойдемся опосредованными вариантами Вьетнама или Афганистана в прошлом веке? Запад пугает и останавливает одно: Россия и сегодня и перспективно, потенциально сильна, и победить ее невозможно», — отметил военкор.

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Коц прокомментировал ситуацию с поставками F-16 для Украины

«Летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16, сообщает The New York Times. Всего, напомним, европейские союзники готовили к передаче 45 машин, однако сроки поставок по разным причинам постоянно „сдвигались вправо“. Еще одна проблема — нехватка подготовленных пилотов. К лету у Украины будет лишь 12 летчиков, прошедших курс обучения. Вероятнее всего, Киев будет применять эти шесть истребителей эпизодически для пуска дальнобойных ракет „воздух — земля“. Для завоевания господства в воздухе явно не хватит, а вот гадить по мелочи — вполне. Что, впрочем, не избавит украинские F-16 от повышенного внимания наших ВКС, которые ждут гостей с большим энтузиазмом. Летчики Су-35С уже наверняка поспорили на ящик коньяка, кто первым нарисует на фюзеляже маленький американский флажок», — отметил военкор.

Почему в Белоруссии сегодня внезапно началась проверка готовности армии

«Фейк: Белоруссия боится, что во время президентских выборов в РФ „что-то пойдет не так“, и потому начала военные учения. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы. Правда: анонсированные учения связаны с аналогичными действиями блока НАТО. В частности, Альянс дислоцировал 10 тысяч американских военных на территории Польши. Решение белорусских властей начать комплексную проверку боеготовности — очевидный шаг с точки зрения безопасности: Польша граничит с РБ», — написал Telegram-канал «Война с фейками».

«Военная хроника» рассказала, как на Западе отреагировали на учения Белоруссии.

Фото: mil.by

«На Калининградском и Белорусском операционных направлениях зафиксирована повышенная активность разведывательной авиации Объединенных ВВС НАТО. По кольцевому маршруту вокруг Калининградской области барражирует самолет стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании с позывным JAKE17, прибывший с авиабазы Милденхолл. Машина ведет разведку работающих на излучение РЛС систем ПВО и станций тактической связи ВС России и Белоруссии на глубину до 500 км. Аналогичные функции выполняет платформа радиотехнической и радиоэлектронной разведки ВВС США Artemis на базе самолета Bombardier Challenger 650 (в эти минуты маршрут пролегает над водами Балтийского моря), а также самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки Gulfstream GIV SP с позывным SVF680, поднявшийся с авиабазы Линчопинг. Также в полутора километрах от латвийско-белорусской границы оперирует Ми-8МТ ВВС Латвии. Примечательно, что сразу три борта находятся в данном регионе в момент внезапной проверки боевой готовности соединений ВС Белоруссии», — сообщил источник.

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