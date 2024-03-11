Военкор заметил, что Киев потерял важную способность на поле боя Поддубный: Киев теряет способность к гибкому применению сил

Фото: МО Украины

Украина теряет способность к гибкому применению сил, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, причиной тому являются действия российской армии. В пример он привел попытку сводного отряда спецназначения ГРУ Украины прорваться через российскую границу в Белгородской области.

Противник теряет способность к гибкому применению сил и средств благодаря действиям армии России. И это для нас, конечно, очень важно, — пишет журналист.

Он отмечает, что Киев не может отказаться от своих провальных решений, а президент Украины Владимир Зеленский собрал вокруг себя окружение, которое говорит только то, что тот хочет слышать. При этом потери для Верховного главнокомандующего, по его словам, не являются фактором ограничения.

В ситуации, когда у режима ничего не получается, они будут сильнее бить своих: принудительная мобилизация, репрессии. Вот так будет, — подытожил военкор.

Накануне Поддубный сообщил о попытке ВСУ прорваться через российскую границу в Грайворонском районе Белгородской области. По данным журналиста, отряд ГУР МО Украины с техникой и живой силой был обнаружен и уничтожен в момент формирования боевых порядков. Он уточняет, что уничтожено около 100 человек личного состава ВСУ и более 20 единиц техники. Минобороны России данную информацию не комментировало.