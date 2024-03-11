Работино, Авдеевка, Крынки: последние новости с фронтов СВО 11 марта

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступление на некоторых участках фронта СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Работино, Крынок, Херсона, Харькова, Купянска, Луганска, Донецка, Часова Яра, Угледара, какие последние новости известны с разных направлений спецоперации сегодня, 11 марта 2024 года, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от WarGonzo

«Запорожский фронт остается напряженным на линии Работино — Вербовое, где ВС РФ смогли захватить несколько позиций противника между этими н. п. В самом Работино продолжаются ожесточенные бои, активно работает артиллерия с обеих сторон. На Донецком фронте встречные бои от Новомихайловки до Невельского. ВС РФ активно используют средства дальнего поражения и авиацию. ВСУ пытаются контратаковать. В районе Тоненького ВСУ, подтянув резервы, контратаковали с западных окраин села — безрезультатно. В Орловке продолжаются ожесточенные встречные бои. И там и там — мощная работа артиллерии и авиации ВС РФ. В Бердычах ВС РФ на восточных окраинах н. п. также отражают украинские контратаки. На Бахмутском направлении российские войска продолжают попытки выбить ВСУ с западной оконечности н. п., а также ведут наступательные действия у Клещеевки и Богдановки. ЛБС не изменилась. На Луганском фронте российские войска при поддержке артиллерии продолжают штурмовые действия у Ямполевки, Тернов и Синьковки. ЛБС остается без изменений», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Двух майоров»

«Ночью ВС России нанесли удары по объектам противника в Одесской и Харьковской областях. На Херсонском направлении со стороны берега противника у Херсона в течение прошедших суток было выявлено гражданское судно, вышедшее в Днепр. В течение ночи за ним велось наблюдение, после чего вчера под утро его подорвали лодкой со взрывчаткой, судно получило пробоину и село на мель. Продолжаются авиаудары по позициям ВСУ на правом берегу, на нашем — уничтожение вражеской пехоты в Крынках. На Запорожском фронте отмечают активизацию артиллерии противника в районе Вербового, вблизи которого ВС России заняли очередной опорный пункт. В Работино продвижение наших подразделений замедлилось: разминирование траншей в селе происходит под ударами вражеских дронов. Противник предпринимает контратаки. Западнее Авдеевки бои на прежних рубежах. В Орловке ВС России немного продвинулись вперед, у Бердычей уничтожен четвертый по счету танк ВСУ „Абрамс“. На направлении на Часов Яр бои идут также в Ивановском (Красном), Богдановке и у Клещеевки», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Донецкое направление: на Авдеевском участке в районе Бердычей был уничтожен очередной американский M1A1SA. Продолжаются бои в Бердычах, Орловке, Тоненьком, Новомихайловке. В Первомайском есть продвижение. Запорожское направление: ВСУ все же пытаются атаковать наши позиции в н. п. Работино, южные позиции за нами. ВС РФ активизировались в районе Вербового. Артемовское направление: сообщается о продвижении наших парней в Богдановке, Красном», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«Российские силы вчера вновь нанесли удары по целям в нескольких областях т. н. Украины. Взрывы звучали в Одесской, Винницкой, Кировоградской и других областях, а также на оккупированной территории ДНР. Украинские формирования несколько раз в течение дня пытались атаковать различные населенные пункты в Белгородской области, а в районе Большой Писаревки попытались пересечь границу. На фронтах СВО идут тяжелые бои. На Купянско-Сватовском, Лиманском и Северском направлениях стороны ведут взаимную разведку и артдуэли. Под Бахмутом российские силы закрепляются в Ивановском и продавливают оборону противника у Богдановки. На Авдеевском направлении противник контратакует большими силами, идут встречные бои на линии Бердычи — Тоненькое. ВСУ смогли отбить часть Бердычей, Тоненького и Орловки, но полностью вытеснить российские силы не смогли. На Донецком и Угледарском участках инициативой владеют ВС РФ, ведя наступательные действия в Георгиевке и Новомихайловке. В районе Работино на Ореховском участке противник укрепляет оборону и ведет контрнаступление. Несмотря на практически полное разрушение села, ВС РФ все еще контролируют центральную и восточную части н. п.», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Донбасского партизана»

«На Харьковском направлении ВС РФ расширили зону контроля в Синьковке. В районе Табаевки локальные боевые столкновения штурмовых групп. На рубежах Макеевка — Невское и Синьковка — Петропавловка продолжаются позиционные бои. На Краснолиманском направлении продолжаются наступательные действия в Тернах. В окрестностях Серебрянского леса российские штурмовики продвинулись вперед до 200 метров. В районе Торского выступа — боевые столкновения групп пехоты. Вблизи Славянска противник оборудует новые укрепрайоны. На Артемовском направлении ВС РФ продолжают проводить наступательные действия в Красном, противник удерживает южную окраину села. Поступает информация о незначительном расширении зоны контроля в Богдановке. На Донецком направлении на участке Бердычи — Тоненькое продолжаются активные боевые столкновения, российские подразделения ведут наступательные действия. В Орловке артиллерийские дуэли, противник пытается помешать российским подразделениям закрепиться на новых рубежах, используя PC30 HIMARS. В Красногоровке продолжаются штурмовые действия на южной окраине города», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что на Южнодонецком направлении ведутся активные боевые действия в центре и на восточной окраине Новомихайловки.

«В районе Георгиевки и Победы, а также в окрестностях трассы Н-15 противник пытается контратаковать. В Первомайском удалось незначительно продвинуться до 100 метров. На Запорожском направлении в Работино противник пытается контратаковать, российские войска продолжают удерживать центральную и восточную части села. В окрестностях Вербового взяты под контроль несколько опорных пунктов. Украинские формирования активно перебрасывают резервы на данный участок фронта. На Херсонском направлении противник стягивает дополнительные силы и снабжение на остров Фролова для дальнейшего переброса в Крынки. Отслеживается активность разведывательных БПЛА ВСУ в районе Кинбурской косы», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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