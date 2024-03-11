Сладков ответил, участвует ли НАТО в конфликте на Украине Сладков: участие НАТО в конфликте на Украине является очевидным

Фото: МО США

Участие НАТО в конфликте на Украине против России является очевидным, поделился мнением военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он указал, что страны Запада регулярно снабжают Киев бойцами, вооружением, а также разведданными.

Вся боевая техника — это не НАТО? А западное разведывательное сопровождение боевых действий Украины — это кто? А космическая группировка, работающая на ВСУ? Помните, как в Вашингтоне завизжали от одной мысли о наших возможностях жечь их спутники на орбите? — написал он.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить свои войска на Украину, Сладков указал, что французские военные и так присутствуют в зоне боевых действий. Он также добавил, что выкапыванием «[оборонительной] линии [главкома ВСУ Александра] Сырского» занимаются немецкие инженеры.

Мы воюем с НАТО, и есть только одна интрига — дойдет до непосредственной битвы между нами или обойдемся опосредованными вариантами Вьетнама или Афганистана в прошлом веке? Запад пугает и останавливает одно: Россия и сегодня, и перспективно потенциально сильна и победить ее невозможно, — заключил журналист.

Ранее Сладков заявил, что мужчины, которые добровольно отправились в зону СВО, представляют собой отдельную категорию военных. По его словам, они являются «добровольцами Донбасса в квадрате» и с ними не сравнятся добровольцы ни Афгана, ни Кавказа.