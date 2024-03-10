«Добровольцы в квадрате»: Сладков высказался об участниках СВО Сладков назвал участников СВО «добровольцами Донбасса в квадрате»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мужчины, которые добровольно отправились в зону СВО, представляют собой отдельную категорию военных, поделился в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, они являются «добровольцами Донбасса в квадрате» и с ними не сравнятся добровольцы ни Афгана, ни Кавказа.

Никакие добровольцы Афгана, Кавказа не сравняться с добровольцами Донбасса. <...> Сегодня война идет жестокая, никакими боевыми выплатами не компенсируемая. Но мужчины идут, и они — стержень нашей страны, ее спасители, — написал он.

Сладков объяснил, что в Афгане добровольцы как класс отсутствовали. По его словам, мотивы тех, кто шел на фронт по собственному желанию, объяснялись исключительно желанием стать настоящими воинами.

При этом на Кавказе сложилась иная ситуация, считает военкор. По его словам, в этом случае мужчин мотивировали высокие денежные надбавки и желание «понюхать пороху».

В Донбасс же, по мнению Сладкова, шли воевать исключительно идейные люди, которые боролись «за русский мир и справедливость». При этом интенсивность боевых действий превращала в их глазах прежние войны в «прогулки».

Мужики, которые идут воевать добровольно сегодня, это «дважды добровольцы Донбасса», — отметил он.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский ранее заявил, что представители такой категории военных, как добровольцы, являются людьми «не от мира сего». По его словам, такие люди редко выживают на фронте, поскольку меньше остальных заботятся о самосохранении. Офицер отметил, что относит себя именно к этой категории, добавив, что мобилизованные также вызывают у него уважение.