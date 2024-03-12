В Киеве, Одессе, Николаеве и Запорожье произошли взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

После объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв, пишет издание «Страна.ua». По его данным, инцидент зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Издания «Зеркало недели» и «Страна.ua» написали о взрывах в Одессе, на окраине Запорожья и в окрестностях Николаева. Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали.

Накануне стало известно, что в результате попадания дрона на территории промышленного объекта в Одесской области начался пожар. Здание получило повреждения.

Также в Сети было опубликовано видео уничтожения замаскированных лодок ВСУ. На кадрах видно, как на водный транспорт сбрасываются с дрона боеприпасы, после чего происходят взрывы. Авторы публикации отметили, что противник прибегает к маскировке недостаточно скрупулезно.

Участники пророссийского подполья в Одессе заявляли, что их становится все больше. Они намерены содействовать взятию города.