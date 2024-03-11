Стало известно о росте пророссийского подполья в Одессе ТАСС: в Одессе растет численность пророссийского подполья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Одессе растет численность пророссийского подполья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в объединении. Также отмечается, что поддерживающие Россию жители города готовы «содействовать его освобождению».

Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как этого требовала бы обстановка. <...> Если доживем до освобождения — поможем зачистить город от засевших нацистов, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее подпольщики рассказали, что сотрудники военкоматов Одессы не дают местным жителям выйти в центр города или воспользоваться общественным транспортом. Украинцам приходится отсиживаться дома, так как любой мужчина на улице почти гарантированно может попасться на глаза территориальным центрам комплектования.

В минувшее воскресенье, 10 марта, в результате взрывов в Одесской области на территории промышленного объекта произошел пожар. По данным украинских военных, возгорание началось после попадания по нему беспилотника, здание получило повреждения. По их данным, пострадавших в результате взрыва нет.

Итальянская газета Fatto Quotidiano считает, что Украина может потерять контроль над Одессой в 2024 году. Авторы материала отметили, что с каждым днем положение украинских войск становится только хуже, особенно после перехода Авдеевки под контроль России. ВСУ, по их данным, разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО.