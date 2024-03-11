Уничтожение замаскированных лодок ВСУ попало на видео Российские силы уничтожили замаскированные лодки ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» показал видео уничтожения замаскированных лодок ВСУ. На кадрах видно, как на водный транспорт сбрасываются с дрона боеприпасы, после чего происходят взрывы. Авторы публикации отметили, что противник прибегает к маскировке недостаточно скрупулезно.

Ранее ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины. В Минобороны уточнили, что группа пыталась высадиться на быстроходных моторных лодках, однако в результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули.

В понедельник, 11 марта, в Минобороны России сообщили об уничтожении еще одного американского танка Abrams в зоне специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, находящуюся на вооружении украинской армии технику нейтрализовали на Авдеевском направлении.

Также стало известно, что группировка войск «Центр» поразила около 350 целей противника, в том числе два пункта управления и 14 опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении. Кроме того, ликвидированы 90 позиций полевой артиллерии украинской армии. Авиацией нанесено более 60 ударов в районах населенных пунктов Очеретино, Бердычи и Новокалиново в ДНР.