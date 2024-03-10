На Украине сообщили о взрыве и пожаре на промышленном объекте под Одессой Промышленный объект загорелся в Одесской области в результате взрыва

Пожар вспыхнул на территории промышленного объекта в результате взрыва в Одесской области, сообщили Силы обороны Юга Вооруженных сил Украины в Telegram-канале. Отмечается, что возгорание уже ликвидировано.

Украинские военные утверждают, что промышленный объект вспыхнул после попадания в него дрона, здание получило повреждения. По их данным, пострадавших в результате взрыва нет.

Тем временем воздушная тревога объявлена сразу в нескольких регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Предупреждения об угрозе действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на одном из региональных предприятий прогремел взрыв, после этого там начался пожар. С огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы. В этот же день «Страна.ua» писала, что взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в частности, и в Днепропетровской области.