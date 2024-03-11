На Украине оценили скорость принятия решений в ВС России Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ могут за несколько минут нанести удар по ВСУ

Российские военные могут за несколько минут после обнаружения цели нанести авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя потерю ЗРК ПВО Patriot в зоне СВО в YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он также добавил, что российские силы перешли на новый уровень в плане военной мощи, что сделает ситуацию для Киева сложнее.

Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло, — указал он.

Ранее стало известно, что в результате удара расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России в районе Покровска на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены две ЗРК Patriot и один С-300 украинских войск. Отмечается, что специалисты проанализировали видео объективного контроля.

Отмечается, что в ходе спецоперации бойцы ВС РФ уничтожили все образцы основных боевых танков (ОБТ) стран Запада. Последними оказались американские «Абрамсы», первый из которых подбили в конце февраля 2024 года. К концу 2023 года было уничтожено значительное количество танков Leopard 2A4, поставленных Германией. До этого стало известно об уничтожении первого британского ОБТ Challenger 2. Он считается одним из самых современных и самых дорогих танков НАТО. В ноябре 2023 года Минобороны РФ также подтвердило уничтожение первого танка Leopard 1A5.