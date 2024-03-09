Стало известно, какие установки ВСУ испепелил российский «Искандер» в ДНР РИА Новости: две из трех уничтоженных систем ПВО ВСУ в ДНР оказались ЗРК Patriot

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

ОТРК Искандер

В результате удара расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России в районе Покровска на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены две ЗРК Patriot и один С-300 украинских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Отмечается, что специалисты проанализировали видео объективного контроля.

Пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трёх уничтоженных машин — это ЗРК Patriot, — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российский «Искандер» уничтожил пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины в зоне проведения военной операции. Военное ведомство опубликовало соответствующие кадры. По его данным, видео было снято в районе населенного пункта Покровск в ДНР.

До этого российское военное ведомство подтвердило, что силы противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29, который был на вооружении ВСУ. Это произошло в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Военкор Юрий Котенок опубликовал видео и фото с места крушения сбитого МиГ-29. Он обратил внимание, что этот истребитель стал вторым, сбитым за неделю.