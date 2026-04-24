Полковника МВД России признали мошенником с пятого раза и отпустили Суд в Москве признал полковника Яхутлю мошенником с пятого раза и отпустил его

Бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутлю признали виновным в мошенничестве, сообщает газета «Коммерсант». Суд назначил ему три года и четыре месяца колонии, но освободил от наказания, так как он уже отбыл этот срок за время следствия.

Дело возбудили в августе 2018 года. Сначала полковника обвиняли в получении взятки, но позже статью смягчили. По версии следствия, в 2015 году Яхутля запросил $1,5 млн у бизнесмена, который просил помочь закрыть уголовное дело против его знакомого. Им оказался бывший зампредседателя правления Мособлбанка Дмитрий Васильев, объявленный в международный розыск за хищение 70 млрд рублей.

Ранее Кассационный военный суд в Новосибирске признал несостоятельными доводы защиты и оставил без изменений обвинительный приговор бывшим сотрудникам полиции и их сообщникам, осужденным за хищение более 260 млн рублей, выделенных для Росгвардии. Фигуранты получили от трех до девяти лет лишения свободы.