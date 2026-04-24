24 апреля 2026 в 18:41

Суд оштрафовал лидера петербургской фракции «Яблоко»

Шишлова из «Яблока» оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Петроградский районный суд оштрафовал лидера петербургской фракции «Яблоко» Александра Шишлова по статье о демонстрации экстремистской символики, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд назначил штраф в 1500 рублей.

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Шишлова по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга внесен бывший схиигумен Сергий, который захватил Среднеуральский монастырь и получил семь лет колонии за различные преступления. Согласно информации ведомства, его гражданское имя Николай Романов указано под номером 15038. Он родился 19 марта 1955 года в селе Криуша Вознесенского района Горьковской области.

Также заместитель командира бригады Вооруженных сил Украины Виталий Сендзюк, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению за атаку на Курск в апреле 2025 года, был внесен в перечень террористов и экстремистов. В соответствующем списке указаны его место и дата рождения — 4 декабря 1984 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

