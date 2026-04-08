Скандальный экс-схиигумен попал в черный список Росфинмониторинга

Бывший схиигумен Сергий, который захватил Среднеуральский монастырь и получил семь лет колонии за различные преступления, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Согласно информации ведомства, его гражданское имя Николай Романов указано под номером 15038. Он родился 19 марта 1955 года в селе Криуша Вознесенского района Горьковской области.

Основатель Среднеуральского женского монастыря был задержан в декабре 2020 года во время штурма обители, где он находился с последователями. По версии следствия, в своих проповедях Сергий призывал монахинь и прихожан к самоубийствам. До возбуждения уголовного дела он спорил с руководством РПЦ, не соглашаясь с решениями о закрытии храмов в период пандемии. Схиигумена лишили сана и отлучили от церкви, но он продолжал жить в монастыре.

В 2021 году суд приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. В 2023 году срок увеличили до семи лет за еще одно уголовное дело о возбуждении ненависти. Обвинение утверждало, что еще в 2019 году схиигумен создал и возглавил группу, которая распространяла вражду к иудеям, католикам и мусульманам. В 2024 году Сергий обратился к президенту с просьбой о помиловании.

