08 апреля 2026 в 17:01

Скандальный экс-схиигумен попал в черный список Росфинмониторинга

Экс-схиигумена Сергия внесли в список террористов и экстремистов

Cхиигумен Сергий Cхиигумен Сергий Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Бывший схиигумен Сергий, который захватил Среднеуральский монастырь и получил семь лет колонии за различные преступления, внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Согласно информации ведомства, его гражданское имя Николай Романов указано под номером 15038. Он родился 19 марта 1955 года в селе Криуша Вознесенского района Горьковской области.

Основатель Среднеуральского женского монастыря был задержан в декабре 2020 года во время штурма обители, где он находился с последователями. По версии следствия, в своих проповедях Сергий призывал монахинь и прихожан к самоубийствам. До возбуждения уголовного дела он спорил с руководством РПЦ, не соглашаясь с решениями о закрытии храмов в период пандемии. Схиигумена лишили сана и отлучили от церкви, но он продолжал жить в монастыре.

В 2021 году суд приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. В 2023 году срок увеличили до семи лет за еще одно уголовное дело о возбуждении ненависти. Обвинение утверждало, что еще в 2019 году схиигумен создал и возглавил группу, которая распространяла вражду к иудеям, католикам и мусульманам. В 2024 году Сергий обратился к президенту с просьбой о помиловании.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге вынес приговор шести активистам движения «Весна» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Самый большой срок получила Анна Архипова — 12 лет колонии строгого режима. По данным следствия, она публиковала посты движения в соцсетях.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

