24 апреля 2026 в 18:53

Преступник из Соликамска спрятался от полиции в неожиданном месте

Преступник из Соликамска спрятался от полиции в прикроватной тумбочке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Преступник из Соликамска спрятался от полиции в прикроватной тумбочке, передает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, речь идет о 25-летнем мужчине из Пермского края, получившем три года колонии за причинение тяжкого телесного вреда и находившемся в федеральном розыске.

Когда по адресу нагрянули правоохранители, мать россиянина заявила, что ее сына тут нет. Силовики проверили каждый угол квартиры и нашли преступника в тумбе. Мужчина свернулся калачиком.

Ранее сотрудники полиции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя без прав в поселке Ключевой Свердловской области. Мужчину и его пассажиров арестовали. Никто в результате погони не пострадал. ВАЗ нарушителя и полицейская машина получили механические повреждения, подлежащие восстановлению.

До этого выяснилось, что в одном из клубов Санкт-Петербурга активизировались «слэм-воры», которые обчищают посетителей во время танцев в толпе. За последний месяц было зафиксировано как минимум пять обращений о пропаже телефонов, которые так и не удалось найти.

Регионы
преступники
мужчины
Пермский край
