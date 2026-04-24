Преступник из Соликамска спрятался от полиции в неожиданном месте

Преступник из Соликамска спрятался от полиции в прикроватной тумбочке, передает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, речь идет о 25-летнем мужчине из Пермского края, получившем три года колонии за причинение тяжкого телесного вреда и находившемся в федеральном розыске.

Когда по адресу нагрянули правоохранители, мать россиянина заявила, что ее сына тут нет. Силовики проверили каждый угол квартиры и нашли преступника в тумбе. Мужчина свернулся калачиком.

