Составлен список боевой техники НАТО, уничтоженной ВС РФ на Украине

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По оценкам военных экспертов, российская армия уничтожила уже все образцы боевой техники НАТО, которые поставлялись на Украину. Какое дефицитное оружие стран НАТО было выбито в ходе боевых действий в зоне СВО, сколько танков, САУ, бронемашин уничтожила армия России?

Какое оружие НАТО стало дефицитным в зоне СВО

Как пишет РИА Новости, за неполные две недели армии России удалось поразить три американских танка Abrams M1A1, шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer и РСЗО HIMARS.

На текущий момент ВС РФ уничтожили хотя бы по одному образцу каждого вида боевой техники, поставленной ВСУ от НАТО. Как объяснили РИА Новости военные, бортовая броня Abrams не выдерживает российских противотанковых ракет, высокотехнологичную шведскую САУ Archer уничтожил российский беспилотник «Ланцет», а об уничтожении первого HIMARS Минобороны сообщило еще в июле 2022 года.

По оценке британского военного эксперта Александра Меркуриса, из-за постоянных потерь западной боевой техники положение ВСУ становится все более отчаянным.

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press HIMARS

Какие танки НАТО сожгла армия России

В ходе спецоперации ВС РФ уничтожили все образцы западных танков, поставленных на Украину. Последними в очереди оказались американские танки Abrams M1A1, первый из которых подбили в конце февраля 2024 года на Авдеевском направлении.

В июне 2023 года в ходе контрнаступления ВСУ в Запорожье стало известно об уничтожении танков Leopard 2A4, поставленных Германией. К концу 2023 года было уничтожено значительное количество этих боевых машин: так, в октябре в районе Работино два танка Leopard 2 столкнулись и сгорели вместе.

До этого стало известно об уничтожении первого британского Challenger 2. Он считается одним из самых современных и самых дорогих танков НАТО. Танк был уничтожен артиллерийским ударом также под Работино.

Большинство образцов западной боевой техники на Украине оказались уничтожены в разные месяцы в ходе боевых действий на Запорожском направлении. Так, точная дата уничтожения первого французского колесного танка AMX-10 RC неизвестна, однако в июне 2023 года американское издание The Washington Post сообщало о потере таких танков в ходе украинского контрнаступления: ими пожертвовали вместе с экипажами, чтобы дать ВСУ возможность нанести фланговый удар.

В ноябре 2023 года Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Leopard 1A5: его сожгли на Купянском направлении бойцы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ.

Многие страны НАТО поставили ВСУ советские танки T72M1, модернизированные для соответствия стандартам Альянса. Их было уничтожено большое количество, в том числе во время контрнаступления. Так, 6 августа появилось видео, где бойцы российского батальона «Восток» загнали Т-72М1 в реку Мокрые Ялы, где он утонул вместе с экипажем.

Фото: U.S. Army/Christian Carrillo Abrams M1A1

Какие артиллерийские орудия НАТО уничтожены на Украине

Российская армия продолжает наносить большой урон дальнобойным силам противника. Военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале 8 марта показал уничтожение польской самоходной артиллерийской установки Krab, которую вычислила разведка 36-й армии ВС РФ. Уничтоженная французская САУ схожего класса CAESAR впервые попала на видео в сентябре 2023 года, сообщал MK.RU.

В ноябре 2022 года ресурс Lost Armour приводил информацию об уничтоженной артиллерии ВСУ. На тот момент украинская армия лишилась десятка американских САУ М109 (первые уничтожены в июне 2022 года), шести поставленных из Европы гаубиц FH-70, четырех Krab, одной CAESAR (повреждена в августе 2022 года) и одной Dana.

В марте 2024 года «Российская газета» сообщила, что ВС РФ впервые уничтожили американскую «универсальную» РСЗО М270. Впрочем, Минобороны РФ отчитывалось об уничтожении шести таких уже в декабре 2022 года.

Какие боевые машины НАТО уничтожили ВС РФ

В рамках военной помощи для ВСУ западные союзники Киева передали большое количество боевых бронированных машин. Все эти образцы оказались уничтожены на Украине.

В их числе британская Mastiff, уничтожение которой показали на видео в сентябре 2023 года. Та же судьба постигла австралийскую бронемашину Bushmaster: первая партия прибыла на Украину в апреле 2022 года, и уже в мае РЕН ТВ показало кадры уничтожения бронемашины в ходе боев у Триполья.

Американская M113 является одной из наиболее массовых бронемашин, переданных ВСУ. Как писала «Российская газета», еще в 2022 году она стала «символом поражения» для ВСУ, демонстрируя первые фото полностью выгоревшей бронемашины.

Среди других уничтоженных на Украине бронемашин — французские VAB, которые уничтожались ВС РФ в ходе контрудара ВСУ на Харьковском направлении. А кроме того, троица из американской Stryker, немецкой Marder и польской Rosomak: по данным «РГ», в августе в ходе контрнаступления все три образца техники НАТО оказались уничтожены, едва появившись на линии соприкосновения.

Фото: РИА Новости Американский бронетранспортер М113

Какие БПЛА уничтожила Россия в зоне СВО

Важным результатом СВО стало полное уничтожение украинского парка турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2. Ранее эти ударные беспилотники средней дальности показали высокие результаты в ходе применения против Сирийской Арабской Армии, а позже против сил Армении в Карабахе. Как сообщил американский Business Insider в мае 2023 года, практически все Bayraktar оказались уничтожены, когда столкнулись с российской ПВО.

В ходе СВО оказался уничтожен и американский беспилотный разведчик MQ-9 Reaper. В марте 2023 года БПЛА-шпион был перехвачен российским Су-27 в закрытой для полетов зоне над международными водами Черного моря. Пилот ВКС РФ, не прибегая к использованию вооружения, сбил летающего шпиона, обдав струей горючего из баков.

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