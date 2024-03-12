Вертолеты Ми-28 уничтожили опорники ВСУ на Северо-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские вертолеты Ми-28 применили неуправляемые авиационные ракеты, уничтожив опорные пункты и личный состав ВСУ на Северо-Донецком направлении зоны СВО, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, все цели успешно поражены.

В результате боевого применения все цели были уничтожены, — рассказали в МО.

По словам командира Ми-28 с позывным Электрик, его экипаж получил координаты противника и вылетел для выполнения боевой задачи. После отработки по целям российские летчики вернулись на место своей дислокации.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на Северо-Донецком направлении в сложных метеоусловиях. По информации Минобороны, удары по целям производились неуправляемыми ракетами С-8. Экипаж получил подтверждение о координатах цели, успешно выполнил противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулся на аэродром вылета.

До этого МО опубликовало кадры удара неуправляемыми авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике ВСУ на Донецком направлении. Он был нанесен экипажем вертолета Ми-28. Уничтожение цели подтвердил авиационный наводчик.