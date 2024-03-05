«Аллигатор» разгромил опорные пункты ВСУ в сложных условиях МО: экипаж Ка-52 уничтожил опорные пункты ВСУ на Северодонецком направлении

Фото: МО РФ

Ка-52 «Аллигатор»

Экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» поразил опорные пункты и живую силу противника на Северодонецком направлении в сложных метеоусловиях, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, удары по целям были произведены неуправляемыми ракетами С-8.

Экипаж Ка-52 ВКС России нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния, в сложных метеоусловиях, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что экипаж получил подтверждение от передового авиационного наводчика о поражении целей, после чего выполнил противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны, а затем успешно вернулся на аэродром вылета.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении. По информации Минобороны, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Маневры на огневой позиции проводились в темное время суток, под огнем оказались живая сила, военная техника и взводно-опорный пункт противника.

Кроме того, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.