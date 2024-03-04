Российские «Грады» уничтожили позиции ВСУ под Авдеевкой ВС России нанесли удар из «Градов» по району размещения ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли удар и уничтожили район размещения живой силы и военной техники ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Российские военные прибыли на огневую позицию в темное время суток, навели орудия на позиции ВСУ под Авдеевкой и ударили по ним. Под огнем оказались живая сила, военная техника и взводно-опорный пункт противника. Отработав по целям, артиллеристы-реактивщики покинули огневые позиции, уводя боевые машины от возможного ответного удара противника.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Получив подтверждение разведки о ликвидации цели экипажи успешно вернулись на место вылета, добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В Министерстве обороны РФ уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.