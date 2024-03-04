Российские авиабомбы ФАБ-500 обрушились на ВСУ Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорник ВСУ под Красным Лиманом

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. Получив подтверждение разведки о ликвидации цели экипажи успешно вернулись на место вылета, добавили в ведомстве.

По информации министерства, атака производилась с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, имеющих универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции. Соответствующие кадры Минобороны РФ опубликованы в Telegram-канале агентства ТАСС.

Ранее Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В Министерстве обороны РФ уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.

Также стало известно, что российские сверхманевренные истребители Су-35С, осуществляя дежурство в воздушном пространстве на Авдеевском направлении, не дают самолетам ВСУ возможности взлететь с аэродромов. Любая цель при попытке подняться в воздух будет моментально обнаружена и уничтожена, заявляли в Минобороны России.