Появились подробности ракетного удара ВС РФ по позициям ВСУ под Одессой ТАСС: ВС РФ ракетным ударом ликвидировали бойцов ССО Украины в Одесской области

Фото: МО РФ

Бойцы Сил специальных операций Украины были ликвидированы во время ракетного удара Вооруженных сил России по позициям украинской армии в Одесской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме этого, были поражены операторы безэкипажных катеров. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены эсэсошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594. Кроме них под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила один из самых секретных центров космической и радиотехнической разведки ВСУ — «Овидиополь-2» в ходе ночных ударов по объектам украинских войск в Одесской области. По некоторым данным, предприятие фактически контролируется и активно спонсируется сотрудниками западных спецслужб. В Минобороны РФ эти сведения не комментировали.

До этого ВС РФ нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы. По данным военного ведомства, объект использовался украинскими военными для подготовки атак с морскими беспилотниками. В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, заданный объект поражен.