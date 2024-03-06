В Минобороны России подтвердили удар по Одессе, где находился Зеленский Минобороны заявило об ударе ВС России по ангару в портовом районе Одессы

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, объект использовался украинскими военными для подготовки атак с морскими беспилотниками.

В 11:40 мск ВС РФ нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины, — сообщило МО РФ.

Цель удара достигнута, назначенный объект был поражен, добавили в Минобороны.

Ранее греческое издание Protothema сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 6 марта встречался в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По его данным, они вместе посетили городской порт и провели встречу в здании его администрации.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщало, что 6 марта в Одессе прогремели взрывы. По его информации, Зеленский мог находиться в городе в этот момент.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на украинские СМИ писал, что в момент взрывов в Одессе Зеленский мог принимать участие в награждении бойцов Сил специальных операций (ССО) Украины. Блогер Сергей Колясников, в свою очередь, усомнился, что Зеленский мог оказаться в эпицентре.