Зеленский впервые появился на публике после сообщений об ударе по Одессе Зеленский встретился с премьером Греции после сообщений об ударе по порту Одессы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике после сообщений о ракетном ударе по порту Одессы, сообщило греческое издание Protothema. Он провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Премьер Греции посетил порт города, где его принял президент Украины, и был проинформирован о работе экспортного коридора зерна через Черное море и Дунай. Затем Мицотакис отправился в здание администрации Одесского порта, где провел встречу с Зеленским. Затем прошла встреча с участием делегаций двух стран, — говорится в публикации.

По данным издания, встреча прошла «нормально» и продлилась дольше, чем планировалось. Премьер Греции заверил, что Афины продолжат поддерживать Украину в «пределах своих возможностей», без ослабления оборонной мощи собственной страны.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на очевидцев, что в Одессе прогремели взрывы. По его данным, в этот момент в городе мог находиться Зеленский. Также Telegram-канал Readovka писал, что во время взрывов в порту Одессы могла проходить церемония награждения украинских военных.