Readovka: нанесен удар по порту Одессы, где мог находиться Зеленский

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Telegram-канал Readovka сообщил, что по порту Одессы нанесен удар. По информации канала, в это время в городе находился президент Украины Владимир Зеленский.

Redovka сообщает, что в момент удара в порту могла проходить церемония награждения бойцов украинского спецназа. Информацию об ударе также передает местный Telegram-канал «Типичная Одесса».

Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что в Одессе сейчас также находится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По данным канала, политик прибыл на встречу с Зеленским.

Ранее сообщалось, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения сразу в трех украинских регионах. Речь идет о Сумской, Хмельницкой и Одесской областях. Информацию о повреждениях подтвердили власти регионов.

В администрации Хмельницкой области отметили, что в результате повреждения одного из инфраструктурных объектов несколько населенных пунктов остались без электричества. По информации местных властей, причиной повреждения могла стать атака беспилотника. В свою очередь глава одесской областной администрации сообщил о повреждениях на газопроводе. Причины произошедшего он не уточнил.