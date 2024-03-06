Объекты инфраструктуры повреждены сразу в трех регионах Украины В Сумах, Хмельницкой области и Одессе сообщили о повреждениях инфраструктуры

Фото: t.me/dsns_telegram

Объекты критической инфраструктуры повреждены сразу в трех украинских регионах, сообщает «РБК Украина». Речь идет о Сумской, Хмельницкой и Одесской областях. Информацию о повреждениях подтвердили власти регионов.

В администрации Хмельницкой области отметили, что в результате повреждения одного из инфраструктурных объектов несколько населенных пунктов остались без света. По информации местных властей, причиной повреждения стала атака беспилотника. В свою очередь глава одесской областной администрации сообщил о повреждениях на газопроводе. Причины произошедшего он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Киевской области Украины сработала система противовоздушной обороны, зафиксировано движение БПЛА и слышны взрывы. Также стало известно о взрывах в Одессе, Сумах и Харьковской области.

В ночь на 6 марта воздушная тревога звучала в 13 областях Украины. Telegram-канал «Украина.ру» в свою очередь написал о прилете в Сумах, ракетных ударах в Чугуевском районе Харьковской области и на территории Покровского района ДНР, который находится под контролем киевских властей. Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали.