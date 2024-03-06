В четырех регионах Украины прогремели взрывы В Киевской и Харьковской областях, Одессе и Сумах прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

В Киевской области Украины сработала система противовоздушной обороны, зафиксировано движение БПЛА и слышны взрывы, сообщила в Telegram Киевская областная военная администрация. Также стало известно о взрывах в Одессе, Сумах и Харьковской области.

Сейчас воздушная тревога объявлена в 13 областях Украины, в том числе в Киевской. В столице страны предупреждений об угрозе с воздуха пока не было.

Украинское издание «Общественное» проинформировало о серии взрывов в Одессе. Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали.

Telegram-канал «Украина.ру» написал о прилете в Сумах, ракетных ударах в Чугуевском районе Харьковской области и на территории Покровского района ДНР, который находится под контролем киевских властей.

Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Предыдущей ночью в Одессе были трижды зафиксированы взрывы, объявлялась воздушная тревога. Другие подробности не приводились. Кроме того, поступала информация об атаке на аэродром «Гидропорт» и место дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ. Министерство обороны России эти данные не комментировало.