В Одессе третий раз за ночь прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

В Одессе третий раз за ночь зафиксированы взрывы, сообщило издание «Общественное». Подробности не приводятся. Местные власти происходящее не комментировали. Известно, что в Одессе была объявлена воздушная тревога.

Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на очевидцев пишет о мощном взрыве на одесском аэродроме «Гидропорт» и о прилете в поселке Черноморское (Чабанка) под Одессой, где дислоцируется 28-я механизированная бригада ВСУ. По данным канала, в результате прилета была уничтожена одна из украинских установок ПВО. В одесских пабликах насчитали уже семь или восемь взрывов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» без подробностей проинформировало о нескольких взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

О двух прилетах в Одессе после объявления воздушной тревоги стало известно 2 марта. Местные власти не прокомментировали эту информацию.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер объяснял продолжающиеся проверки граждан на предмет «благонадежности» тем, что в регионе до си пор есть люди, которые верят в «русский мир». По информации политика, полицией были проверены уже пять тысяч человек, в суд направлены 250 дел.